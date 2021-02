Milano: 5 arresti per furto e rapina aggravata e ricettazione in concorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le indagini sono state condotte due diverse operazioni: il 15 settembre 2020 i militari hanno fermato per ricettazione a Segrate (Mi) un 22enne rumeno, alla guida di un furgone contenente case e monitor per Pc del valore commerciale di oltre 600 mila euro, oggetto di una rapina consumata nella notte a Cavenago di Brianza (Mb) ai danni di un autotrasportatore; ed il successivo 3 dicembre 2020, a Milano e Settimo Milanese (Mi), gli inquirenti hanno proceduto al fermo per rapina aggravata e ricettazione di 7 uomini (4 rumeni e 3 ecuadoriani), responsabili della rapina ai danni di un autotrasportatore a Treviglio (Bg) e della relativa ricettazione dei beni sottratti e di ulteriore refurtiva (elettrodomestici e componenti informatiche) per un valore complessivo di oltre 110 mila euro rinvenuti in un capannone di Settimo Milanese, base logistica del gruppo criminale. Il provvedimento odierno nasce dalle responsabilità accertate nei confronti di 5 membri del gruppo in ordine alla loro partecipazione, a vario titolo, nella rapina aggravata del 15 settembre 2020 a Cavenago di Brianza e nel furto ai danni di un autoarticolato in sosta il 30 ottobre 2020 a Liscate. Al termine delle operazioni, gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Milano "San Vittore" a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Com)