Banche: Mediobanca, utile netto semestre triplica a 411 milioni

- L’utile netto triplica rispetto al semestre precedente portandosi a 411 milioni di euro e segna un Rote del 10 per cento con un Cet1 al 16,2 per cento. Sono i risultati semestrali approvati oggi da Mediobanca, che riflettono una "robusta ripresa dell’attività commerciale in tutte le aree di business, con un limitato impatto" della seconda serrata. E' confermata l’ipotesi di distribuzione di dividendi pari al 70 per cento dell’utile netto. (Rin)