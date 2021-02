Industria: Bernini (FI), crollo storico, serve risposta eccezionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il crollo storico della produzione industriale nel 2020 è il drammatico indicatore della crisi epocale in cui il Covid ha precipitato l’Italia. A una situazione così eccezionale la politica, per far ripartire il Paese, era chiamata a dare una risposta eccezionale che si sta responsabilmente concretizzando con la nascita del governo Draghi". Lo scrive, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Una strada, quella dell’esecutivo dei migliori, indicata da tempo, con grande lungimiranza, dal presidente Berlusconi. Ora inizia una nuova stagione, con l’auspicio che il lavoro comune per salvare l’Italia serva a migliorare la qualità della politica e a riavvicinare istituzioni e Paese reale", aggiunge. (com)