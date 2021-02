Perù: Covid, presidente Sagasti apre oggi la campagna vaccinale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù sta attraversando una seconda ondata di contagi che la stessa ministra ha definito "più aggressiva" a causa delle varianti riscontrate in altri paesi. La scorsa settimana il governo ha decretato una quarantena nella capitale Lima e altre nove regioni e ordinato anche la chiusura di casinò, palestre, cinema e chiese. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 31 gennaio al 14 febbraio. Il presidente Francisco Sagasti ha spiegato che il governo ha diviso in quattro categorie i 24 dipartimenti del paese: rischio moderato, alto, molto alto ed estremo. Le misure da adottare varieranno sulla base del rischio attribuito a ciascuna zona. (segue) (Brb)