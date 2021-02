Perù: Covid, presidente Sagasti apre oggi la campagna vaccinale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove dipartimenti sono stati classificati come a rischio molto alto. Qui verranno chiuse le attività commerciali e si applicherà il coprifuoco dalle 21 alle 4 del mattino. Per le zone in quarantena il governo ha annunciato misure di sostegno al reddito. Nel dettaglio, verrà erogato un bonus di 600 soles (circa 135 euro) per 4,2 milioni di famiglie residenti nelle aree a rischio estremo colpite dalla misura. Per le aree a rischio estremo e molto alto il governo ha annunciato sostengo tributario alle imprese. Lo scorso 25 gennaio il Collegio medico del Perù aveva lanciato l’allarme sullo stato “quasi incontrollabile” della pandemia del nuovo coronavirus nel paese e aveva chiesto all'esecutivo di adottare misure drastiche. (segue) (Brb)