Energia: Amcor ed E.On lanciano nuovo impianto trigenerazione per ridurre consumi ed emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in funzione il nuovo impianto di trigenerazione realizzato da E.ON presso lo stabilimento produttivo di Lugo di Vicenza (Vi) di Amcor Flexibles, Gruppo internazionale del settore del packaging, che a Lugo produce imballaggi flessibili per i settori alimentare, farmaceutico e cosmetico L’impianto, dalla potenza installata di 3 megawatt, fornirà simultaneamente al sito l’energia elettrica, termica e frigorifera necessaria alla produzione di film accoppiati per la realizzazione di imballaggi ad alte prestazioni per i settori alimentare, farmaceutico e cosmetico. Secondo quanto riferisce una nota di E.On, con un’efficienza pari all’84,3 per cento, la nuova centrale di trigenerazione consente allo stabilimento una riduzione delle emissioni di oltre 3.000 tonnellate di CO2 ogni anno. E.On, attraverso la business unit internazionale E.on Business Solutions, che offre soluzioni energetiche integrate a operatori commerciali e industriali e alla pubblica amministrazione, si è aggiudicata la commessa attraverso una procedura di gara internazionale. Operando come Energy Service Company (Esco), E.On ha liberato Amcor da ogni onere relativo al progetto, occupandosi direttamente anche della progettazione, della costruzione e restando titolare delle autorizzazioni. In capo all’azienda anche la gestione dell’impianto, che preleva gas metano dalla rete e lo converte in energia elettrica e termica. E.on ha inoltre progettato l’intervento di mitigazione paesaggistica richiesto dall’iter autorizzativo: per preservare il panorama della zona, al termine della procedura di attivazione e collaudo dell’impianto sono stati piantati un rampicante a copertura della recinzione, una fascia arbustiva di specie autoctona e 37 nuovi alberi adulti. (segue) (Com)