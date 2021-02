Energia: Amcor ed E.On lanciano nuovo impianto trigenerazione per ridurre consumi ed emissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La collaborazione con Amcor rafforza la leadership di E.On nell’ambito della cogenerazione, tecnologia ormai matura, in grado di contribuire alla sostenibilità e alla competitività delle aziende produttive, consentendo un uso più efficiente delle risorse energetiche che riduce le emissioni e libera risorse da destinare al core business”, ha commentato Alberto Radice, Managing Director di E.On Business Solutions. “L’intervento di mitigazione paesaggistica realizzato presso lo stabilimento di Lugo di Vicenza, contribuisce a rendere il sito integrato nel contesto ambientale del territorio. Sono fiera della realizzazione di questo progetto”, ha dichiarato Elena Peron, amministratore delegato di Amcor Flexibles Italia. “Un progetto complesso, ma molto proficuo. Siamo orgogliosi di lavorare a fianco di E.On, un esperto del settore e un partner affidabile che soddisferà senza dubbio le nostre aspettative. Questo impianto porta benefici al nostro business e al tempo stesso alla Comunità Locale e all’ambiente, come sempre ci prefiggiamo di fare in Amcor, dove salute, sicurezza e ambiente occupano il primo posto nella scala delle priorità”, ha aggiunto. (Com)