- "Diciotto arresti per stroncare gli affari della ‘ndrangheta tra estorsioni e traffico di rifiuti: grazie alle Forze dell’Ordine e alla magistratura, tolleranza zero per la criminalità. Se i boss pensano di guadagnare impunemente approfittando della disperazione di famiglie e imprese, sappiano che si sbagliano di grosso". Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini.(com)