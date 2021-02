Mozambico: morto per Covid il capo dell’esercito Mussa, era in carica da meno di un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'esercito del Mozambico, Eugenio Ussene Mussa, è morto dopo aver contratto il Covid-19. Secondo quanto riferito dall’esercito in una nota, Mussa è deceduto presso l’ospedale centrale di Maputo dove era ricoverato da alcuni giorni per via delle complicazioni legate al Covid. Mussa era entrato in carica meno di un mese fa, avendo prestato giuramento soltanto il 20 gennaio. Prima di assumere l'incarico, era responsabile delle operazioni presso il cosiddetto Teatro delle operazioni nel nord, la cui missione è di combattere i militanti islamisti nella provincia di Cabo Delgado. (Res)