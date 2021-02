Tlc: Profumo (Leonardo), su rete unica vogliamo essere portatori di cybersecurity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non credo che la proprietà pubblica della rete possa rafforzare la sicurezza dei dati, che deve essere data dal fatto di disegnarla con elementi di sicurezza cyber implicita: sarà fondamentale prestare attenzione all’insieme di apparati che andranno a comporre questa rete, per evitare problemi di sicurezza strutturale. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, durante la sua audizione di questa mattina presso le commissioni Bilancio e Attività produttive riunite alla Camera. “Come Leonardo non vogliamo svolgere un ruolo come portatori di infrastruttura su temi come il 5G o la rete unica, ma come portatori di cybersecurity”, ha spiegato. (Rin)