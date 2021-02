© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per la perdita di Franco Marini, uomo e politico di grande levatura. Amico fraterno del mio maestro Salvatore Ladu, è stato molto legato alla Sardegna, terra verso cui ha sempre avuto una particolare attenzione. Lascia un vuoto incolmabile". Lo afferma, in una nota, Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente di Italia viva in Senato. (com)