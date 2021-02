Origine del Covid: l'Oms esclude l'ipotesi di un incidente di laboratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È estremamente improbabile che l'ipotesi di un incidente di laboratorio spieghi il passaggio del coronavirus negli esseri umani. Lo ha dichiarato oggi Peter Embarek, leader del team di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per indagare sulle origini della pandemia e massimo esperto sulle malattie zoonotiche dell'organizzazione, nel corso di una conferenza stampa a Wuhan."Il team sta esaminando quattro ipotesi: trasmissione diretta animale-uomo; virus che si trasmette all'uomo attraverso l'ospite intermedio; trasmissione legata al percorso di alimenti congelati; trasmissione correlata a un laboratorio. Dobbiamo continuare a indagare sui casi iniziali, esaminare campioni di sangue e notizie sui contagi in altri luoghi e Paesi. Dobbiamo condurre più indagini su alcuni animali che potrebbero aver trasmesso il virus, in particolare i pipistrelli, non solo in Cina ma anche in altre parti del mondo", ha affermato Embarek. (Cip)