Romania: premier Citu, in legge di bilancio ristrutturazione compagnie statali in perdita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto sul tema, il vice primo ministro romeno, Dan Barna, ha dichiarato il primo febbraio che ogni azienda statale ha i propri piani di riorganizzazione. Per questo la Romania deve registrare nel 2021 un deficit di bilancio massimo del 7,2 per cento e questo potrebbe portare al licenziamento dei dipendenti che lavorano nel sistema pubblico, ha aggiunto Barna durante una conferenza stampa. La dichiarazione segue quella del ministro del Lavoro, Raluca Turcan, la quale ha affermato che intende limitare il livello dei bonus concessi ai dipendenti pubblici al 30 per cento rispetto allo stipendio base. "La cosiddetta legge sui salari unitari è diventata la legge sui salari non unitari a causa dei vari bonus concessi. Abbiamo casi di persone che fanno lo stesso lavoro, che hanno la stessa anzianità di servizio e la stessa specializzazione ma retribuzioni diverse e totalmente sproporzionate. E qui vogliamo limitare il livello dei bonus concessi. Dal nostro punto di vista, l'opzione migliore sarebbe il 30 per cento rispetto allo stipendio base", ha affermato Turcan. (Rob)