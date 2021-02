Sanità: Asl Viterbo, al reparto oculistica ospedale Belcolle nuovo campimetro computerizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, presso l'unità operativa di oculistica, diretta da Enrico Zonghi, è entrato in funzione il nuovo campimetro computerizzato, acquistato dalla Asl di Viterbo, con fondi propri, per un importo di circa 31 mila euro. Il campimetro computerizzato è il più moderno strumento per l'effettuazione del campo visivo. Trova il suo utilizzo nella diagnosi e nel monitoraggio dei pazienti affetti da glaucoma, nelle patologie neurologiche e neurochirurgiche e nella valutazione medico-legale legata al rilascio della patente di guida o delle condizioni di invalidità civile. Insieme all'Otc, apparecchio di ultima generazione per la diagnosi delle maculopatie, ed entrato in funzione nel mese di gennaio, il campimetro computerizzato incrementa sensibilmente la dotazione tecnologica a disposizione dell'Oculistica viterbese, contribuendo a migliorare l'offerta di salute, in termini di diagnosi e di monitoraggio delle patologie oculari. (segue) (Com)