Sanità: Asl Viterbo, al reparto oculistica ospedale Belcolle nuovo campimetro computerizzato (2)

- "Il campo visivo – spiega in una nota Enrico Zonghi – è un esame indolore e richiede la collaborazione del paziente. Ha una durata di circa 20-30 minuti. La prestazione viene effettuata con un accesso diretto dal Cup, tramite l'impegnativa del medico di medicina generale o dello specialista. Nello specifico, il campimetro computerizzato è una strumentazione determinante per la diagnosi precoce e per il follow up del glaucoma: patologia dal forte impatto sociale, in quanto colpisce una percentuale molto elevata della popolazione anziana. Insieme alla misurazione dello spessore corneale, il campo visivo completa la gamma degli esami necessari alla presa in carico di questa patologia". (Com)