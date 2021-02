Rome: Politi (Lega), dannoso spostare ufficio postale di via Banal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo del progetto di dislocare in altro luogo la filiale dell'ufficio postale sita in via Banal nel quartiere Villa de Santis nel Municipio V". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina. "Trattandosi di un quartiere densamente abitato ed in particolare con una alta percentuale di anziani e persone fragili, riteniamo doveroso muoverci affinché tale spostamento non abbia luogo. Abbiamo già richiesto al Presidente Boccuzzi di provvedere alla convocazione urgente di una Commissione ad hoc per tutelare tutti i residenti della zona che vedrebbero depauperare il loro quartiere di un servizio tanto utile alla comunità. Crediamo fermamente che per un efficace welfare di comunità servano soprattutto i piccoli gesti".(Com)