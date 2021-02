Marini: Crippa (M5s), scompare un sincero democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con grande rammarico della morte di Franco Marini, protagonista nella politica e nel sindacato. Da presidente del Senato ha saputo rappresentare in toto il senso delle istituzioni. Punto di riferimento del pensiero cattolico nel Paese, con lui se ne va un sincero democratico. Non posso che esprimere massina vicinanza alla sua famiglia e agli amici". Lo afferma, in una nota, Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera. (com)