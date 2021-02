Ue: Dombrovskis, progressi da 18 Paesi su piani ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 18 i Paesi dell'Unione europea che hanno compiuto progressi sostanziali sui loro piani di ripresa e resilienza nazionali ed è essenziale che gli Stati membri ratifichino quanto prima la decisione sull'aumento delle risorse proprie. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in aula plenaria del Parlamento europeo. "E' essenziale che gli Stati membri ratifichino quanto prima la decisione sulle risorse proprie in modo che la Commissione possa iniziare a svolgere le sue operazioni di finanziamento. Dobbiamo essere in grado di iniziare a mettere in atto lo strumento il più rapidamente possibile. Il denaro europeo deve iniziare a fluire negli Stati membri per aiutarli nella ripresa, sostenere le loro imprese e le persone e riavviare le loro economie in una direzione sostenibile e resiliente", ha detto. Dombrovskis ha ricordato che la Commissione è "in costante contatto con tutti gli Stati membri per discutere la preparazione dei piani" e che "ad oggi, sono stati compiuti progressi sostanziali e abbiamo una visione relativamente chiara di ciò che 18 dei 27 Stati membri intendono includere nei loro piani di ripresa e resilienza", ha aggiunto. (segue) (Beb)