Ue: Dombrovskis, progressi da 18 Paesi su piani ripresa (2)

- "Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare. Anche gli Stati membri i cui piani sono più avanzati stanno ora lavorando per tradurre gli investimenti e le riforme in tappe operative o per conformarsi ad altri requisiti del regolamento. Siamo lì per aiutarti", ha continuato. Dombrovskis ha inoltre ribadito l'importanza del "giusto equilibrio tra riforme e investimenti". I piani non dovrebbero includere "un mosaico di piccole misure con scarso impatto", ma "riflettere una strategia chiara per abbracciare le doppie transizioni" quella verde e quella digitale "e attuare "riforme in linea con le raccomandazioni specifiche per Paese". (Beb)