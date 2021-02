Innovazione: 6000 partecipanti all'edizione online del Social Innovation Campus 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 6000 persone hanno partecipato all'edizione digitale del Social Innovation Campus 2021 promosso da Fondazione Triulza, che si è svolto il 3 e il 4 febbraio attraverso un articolato programma culturale sul tema "Social – Tech: la reazione per rinascere" costruito in modo partecipato con il coinvolgimento di 50 organizzazioni e oltre 400 relatori anche internazionali. 3000 studenti delle scuole Superiori di II grado, Ifts e Università, dalla Lombardia alla Sicilia, hanno avuto l'opportunità di partecipare a circa 50 laboratori dedicati utili per approfondire temi tecnici e scientifici, d'orientamento al lavoro, di educazione civica, ottenere specifiche certificazione Open Badge. In periodo di "consultazioni", al Campus sono state ascoltate le proposte degli studenti attraverso un hackathon e una gara– dibattito su soluzioni e idee concrete per co-progettare il futuro delle loro città. Altri 3000 partecipanti del mondo dell'economia sociale, del terzo settore, delle aziende, della finanza, dell'università, della ricerca e delle istituzioni hanno seguito due Contest per cooperative innovative e start- up sociali e 30 workshop tematici con collegamenti con diverse piazze d'Italia e del mondo: Europa, Stati Uniti, America Latina, Medio Oriente, Africa. "Tre i filoni tematici e progettuali di questa edizione: il primo – spiega Massimo Minelli, Presidente di Fondazione Triulza - e quello più importante è il coinvolgimento dei giovani a cui chiediamo di proporci le loro soluzioni per migliorare la qualità della vita delle persone e dell'ambiente nella la città del futuro. Noi gli diamo gli strumenti e creiamo le condizioni per farli ascoltare e confrontarsi con tecnici e persone di altissimo profilo da settori diversi. Il secondo grande tema è quello dell'impresa sociale innovativa. I due Contest che sono la vera novità di quest'anno del Campus ci hanno permesso di conoscere cooperative e start up sociali che fanno innovazione a impatto sociale e che abbiamo inserito in un percorso di capacity building che vogliamo diventi un modello in MIND per aiutare concretamente lo sviluppo di imprese capaci di creare valore sociale e valore economico attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dell'innovazione. Infine – conclude Minelli – un altro grande tema che è ritornato in tanti eventi del Campus è l'Economia Circolare che riguarda tutti e che deve essere concreta, con fatti ed esperienza tangibili". (segue) (Com)