Innovazione: 6000 partecipanti all'edizione online del Social Innovation Campus 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vincitori dell'edizione 2021 dell'hackathon del Social Innovation Campus hanno messo al centro dei loro progetti la cura delle persone, delle comunità insieme a quella del territorio e dell'ambiente. La giuria ha assegnato il primo premio di 2.500 euro al team SmartTosi, studenti delle classi 4° e 5° dell'Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio (VA) per il progetto TimeUp #socialdetox, che prevede la creazione di un'applicazione funzionale all'organizzazione di attività educative e divertenti nell'area MIND che possano permettere alle persone di passare del tempo lontano dai dispositivi elettronici e creare comunità. Il secondo premio di 1000 euro è stato assegnato al team del percorso IFTS della Fondazione Green di Vimercate (MB) per il progetto di social network "GreenCity", strumento per la condivisione di conoscenze e di pratiche agricole sostenibili intorno alle quali creare coesione e inclusione sociale e generare valore nella comunità che nascerà in MIND. All'hackathon hanno partecipato 14 team di scuole della Lombardia e della Sicilia che hanno dimostrato un grande impegno, creatività ed un altissimo livello progettuale. Le tecnologie da loro proposte non sono fine a se stesse ma uno strumento per stare insieme, creare comunità attivando le persone su temi ambientali e sociali utilizzando modalità divertenti e coinvolgenti. Rispetto alla prima edizione è aumentata la partecipazione delle studentesse nei team. Il Social Innovation Campus guarda sempre di più alle proposte di cooperative innovative e start up sociali e, nell'edizione del 2021, vi dedica due Contest, organizzati all'interno del progetto "Miracolo a Milano", finanziato da Fondazione di Comunità Milano Onlus. 9 cooperative innovative e 9 start-up sociali, dopo un percorso di analisi dei bisogni e accompagnamento da parte di 20 organizzazioni aderenti alla banca delle competenze e l'inserimento di borsisti del Politecnico di Milano, hanno avuto l'opportunità di sfidarsi e di presentare il proprio progetto davanti a una giuria ampia e qualificata di circa 40 soggetti del mondo della finanza, delle imprese, del terzo settore, della ricerca. (segue) (Com)