Innovazione: 6000 partecipanti all'edizione online del Social Innovation Campus 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Genera Onlus vince il Contest Cooperative innovative con il progetto Smart4 Alzheimer, una nuova offerta di presa in carico del paziente cronico che parte dai bisogni dei malati e delle famiglie e dalle drammatiche esperienze di solitudine e isolamento vissute durante la pandemia. Genera Onlus ha sviluppato tecnologie on demand per rispondere alle necessità mediche e terapeutiche dei pazienti, discreti dispositivi indossabili che possono attivare pulsanti per chiamate d'emergenza, servizi a domicilio e anche da remoto. Il progetto sarà personalizzato per diversi tipologie di malato cronico. Il premio assegnato a Genera Onlus prevede la partecipazione gratuita per una persona al master Beeurope sulla progettazione europea e al nuovo master sull'economia circolare promosso da Fondazione Triulza con Valore Italia e Italia Circolare, un voucher di 2500 euro più iva da spendere presso la società GoodPoint per attività di accompagnamento e un voucher di 2500 euro più iva da spendere presso la società LITA.co per la realizzazione di una campagna di raccolta di capitali - equity crowdfunding. Novis Lab vince il Contest start-up con il progetto NovisGames, prima esperienza di gioco completamente accessibile a persone cieche ed ipovedenti. Attraverso un ambiente digitale immersivo dalle caratteristiche acustiche e tattili è possibile giocare senza l'interfaccia video, tecnologia che garantisce l'inclusione promuovendo uno stile di vita attivo e partecipativo. La start-up vince un voucher di 10.000 euro da spendere in consulenze per la definizione o l'approfondimento del piano d'impresa. Il Social Innovation Campus è stato promosso dal comitato scientifico della Social Innovation Academy di Fondazione Triulza in MIND – Milano Innovation District. Official partner sono Arexpo, Lendlease, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Fondazione Human Technopole e Università degli Studi di Milano. I Main sponsor dell'iniziativa sono Coopfond – Confcooperative, Fondazione Bracco, Fondo Sviluppo-Legacoop, UniCredit e Gruppo Unipol. Gruppo CAP-Fondazione Cap, Planet Smart City e Umana, sono sponsor. L'edizione 2021 ha ricevuto il sostegno e il contributo della Regione Lombardia e il patrocinio di ASviS, della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Milano. (Com)