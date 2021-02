Marini: Bernini (FI), autentico servitore della nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "Franco Marini è stato un illuminato uomo delle istituzioni, un politico sapiente e un grande leader del mondo del lavoro nei lunghi anni da segretario della Cisl. Un servitore della nazione a tutto tondo, dunque, che ci lascia una preziosa eredità in questo momento cruciale per il futuro del Paese in cui politica e istituzioni devono rigenerarsi e costruire le condizioni perché il lavoro riprenda. Occorre seguire la rotta del dialogo, di cui Marini è stato un autentico maestro. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze mie personali e del gruppo di Forza Italia al Senato".(com)