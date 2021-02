Torino: Consiglio comunale, via libera alla riqualificazione della Cavallerizza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo primario del progetto è la costituzione di un grande polo culturale unitario orientato alla produzione e alla fruizione artistica, aperto alle residenze temporanee e d’artista e alla costituzione di collaborazioni con enti culturali nazionali e internazionali. Le indicazioni del provvedimento sono finalizzate a definire le funzioni nei piani degli edifici e il regime d’uso degli spazi aperti; a individuare le destinazioni d'uso e gli interventi ammessi; ad assicurare l’attraversamento pedonale pubblico. Sono definiti gli usi del suolo della Cavallerizza ed è prescritta l’apertura di nuovi percorsi pubblici di attraversamento della Rotonda Castellamontiana che metterà in comunicazione le quattro corti, le Scuderie e la Cavallerizza Alfieriana, da recuperare a usi pubblici. Sarà costituito un Comitato permanente al quale potranno partecipare la cittadinanza e tutti i portatori d’interesse nell’accezione più ampia in base al Regolamento numero 391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani della Città. Sede di sperimentazione del Regolamento stesso saranno tutti gli spazi pubblici del complesso. Le proposte del Comitato saranno sottoposte al Tavolo Tecnico previsto dalla Convenzione Quadro che ne valuterà l’operatività e la fattibilità. Sono previsti lavori di messa in sicurezza di alcune criticità strutturali, come da sollecitazioni della Soprintendenza, relativi alle parti danneggiate dall'incendio del 2019 e ai tetti della manica su via Verdi, di fronte all’ingresso dell’Università degli Studi di Torino. La Convenzione Quadro prevede usi temporanei; saranno possibili iniziative di varia natura, a durate variabili, nel periodo che precederà gli ingenti lavori edilizi di restauro e di messa a norma del complesso. Nel futuro della Cavallerizza c’è la localizzazione sul tracciato della futura linea 2 della metropolitana: è prevista una fermata che darà accesso al comparto culturale e archeologico del centro cittadino comprendente, oltre alla Cavallerizza, i musei Reali, Palazzo Madama, il Duomo e i Giardini Archeologici. Il parcheggio sotterraneo dei Giardini Reali previsto in una prima fase del progetto non sarà realizzato: “una variante al P.R.G. ne definirà l’iter escludendo il parcheggio previsto inizialmente sotto i giardini” ha precisato l’assessore Iaria. (Rpi)