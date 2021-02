Marini: Cesa, ci lascia in eredità profondo senso dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci ha lasciato Franco Marini, presidente del Senato, ministro del Lavoro e segretario generale della Cisl. Un sincero democratico-cristiano, protagonista della vita sindacale e politica degli ultimi quaranta anni di vita della Repubblica che ha servito con onore, riuscendo sempre ad essere un prezioso punto di rifermento per tutti". Lo afferma Lorenzo Cesa, che aggiunge: "Ci lascia in eredità la sua sincera fede nella libertà, il suo profondo senso dello Stato, il rispetto per le istituzioni ed un'idea alta e nobile della politica, intesa come punto di mediazione tra istanze diverse e non come luogo di scontro".(com)