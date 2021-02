Covid: Sileri, mantenere blocco tra regioni e riaprire piste, cinema e teatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fosse per me il blocco tra le regioni dovrebbe essere mantenuto ancora per due settimane, riapriamo però piste da sci e ristoranti". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri (M5s), a "Mattino 5" facendo riferimento al 15 febbraio, giorno in cui dovrebbe scadere il divieto di spostamento tra le regioni. "Il lavoro al ministero non si è mai fermato. La mia personale opinione è che il blocco tra le regioni dovrebbe essere mantenuto almeno per altre due settimane perché con le varianti in circolazione il rischio è troppo alto e se ce le troviamo sparpagliate in tutte le regioni impieghiamo un attimo a tornare in zona arancione o rossa" ha spiegato. Sul fronte delle riaperture, invece, Sileri si è detto favorevole con progressione a quella dei ristoranti la sera, dei teatri e cinema "nelle zone gialle" e "comincerei a pensare alle palestre. Ma solo nelle regioni gialle dove non sono state individuate varianti del virus".(Rin)