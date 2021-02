'Ndrangheta: traffico illecito di oltre 10mila tonnellate di rifiuti nel Lecchese, 18 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciotto persone sono state arrestate (dieci in carcere e otto ai domiciliari) per associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, autoriciclaggio, usura ed estorsione in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Milano su richiesta del pm della Dda Paola Biondolillo. Le indagini del Gico della Guardia di Finanza di Milano e Lecco e della squadra mobile hanno scoperto un gruppo mafioso operante nella zona di Lecco e capeggiato da Cosimo Vallelonga, esponente di spicco dell'ndrangheta lombarda. In particolare, "Vallelonga ha costituito e organizzato - si legge in una nota firmata dal procuratore capo Francesco Greco - un'associazione dedita a un'imponente attività di traffico illecito di rifiuti posta in essere attraverso imprese operanti nel settore del commercio di metalli ferrosi e non ferrosi, con un'illecita movimentazione di 10.000 tonnellate di rifiuti e attuata anche attraverso l'utilizzo di una fitta rete di società 'cartiere', che hanno annotato fatture false per circa 7 milioni di euro". (Rem)