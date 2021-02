Montenegro-Slovacchia: ministro Esteri Korcok oggi in visita a Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri slovacco Ivan Korcok effettua oggi una visita in Montenegro. Secondo l'emittente "Rtcg", il ministro slovacco consegnerà alle autorità di Podgorica una donazione di 15.200 test molecolari per individuare un eventuale contagio da Covid-19. I test sono stati sviluppati da scienziati slovacchi, e un'analoga quantità è stata consegnata ieri alla Serbia. Nel corso della giornata Korcok sarà ricevuto dal primo ministro montenegrino Zdravko Krivokapic e dal ministro degli Esteri Djordje Radulovic. L'eurodeputato slovacco Vladimir Bilcik, che ha lavorato a questa donazione con la diplomazia di Bratislava, ha dichiarato che la Slovacchia è un partner strategico dei Balcani occidentali e che vuole sostenere i Paesi della regione in questo difficile momento segnato dalla pandemia. I test molecolari sono accompagnati dalla donazione di dispositivi di protezione. (Seb)