Internet: Ronzulli (FI), approfondire pericoli legati a minori

"La giornata mondiale per la sicurezza in Rete sia un momento per approfondire le problematiche legate al rapporto tra la tutela dei minori e la complessa dimensione di internet così da individuare proposte o interventi, anche legislativi, utili a garantire la sicurezza dei minori sul web. La direttiva europea Smav, che va immediatamente attuata, è un buon punto di partenza per obbligare i gestori delle piattaforme ad adottare misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o moral. Da sola rischia però di non bastare, bisogna fare di più per responsabilizzare questi soggetti che hanno il dovere di rimuovere immediatamente i contenuti pericolosi che sempre più spesso circolano soprattutto sui social network, come challenge estreme o choking game". Lo afferma, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, Licia Ronzulli in occasione del Sefer internet day. "Inoltre - aggiunge - bisogna punire duramente le piattaforme che consentono ai minori di aprire profili social in palese violazione del divieto relativo all'età per potersi iscrivere. A questo proposito merita un plauso l'iniziativa adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, in collaborazione con Telefono Azzurro, per la campagna di comunicazione dedicata al tema della protezione dei minori sui social network e rivolta ai genitori, dal claim 'Se non ha l'età, i social possono attendere', che andrà in onda a partire proprio da oggi, giorno in cui TikTok inizierà a bloccare gli utenti italiani e a richiedere nuovamente l'età ai propri utenti per evitare che si iscrivano alla piattaforma i minori di 13 anni".(com)