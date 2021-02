Spagna: ministra Economia Calvino a Iglesias, siamo in "piena democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è una "piena democrazia" e si trova in una situazione di "normalità democratica". È la risposta della ministra dell'Economia, Nadia Calvino, nel corso di un'intervista radiofonica a "Cadena Ser", alle parole pronunciate ieri dal vicepremier, Pablo Iglesias, il quale in merito alla situazione dei vari esponenti indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale dei primo ottobre 2017 aveva affermato che nel paese "non c'è piena normalità politica e democratica". A tal proposito, il presidente di Unidas Podemos aveva citato la situazione dei due leader dei principali partiti pro indipendenza, Carles Puigdemont di Uniti per la Catalogna (JcXat) e Oriol Junqueras di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), con il primo in prigione e l'altro a Bruxelles (dove si era rifugiato a pochi giorni del referendum del 2017). Secondo Calvino, dunque, la posizione espressa da Iglesias "non corrisponde alla realtà". (Spm)