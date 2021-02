© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci hai insegnato a non aver paura di combattere per le proprie idee, a rappresentare le istanze di chi non ha voce o ne ha pochissima, a non aver paura di negoziare e trovare accordi anche difficili. E ad alzare il gonfalone controvento. Grazie Franco, riposa in pace”. Lo scrive il deputato del Pd Enrico Borghi sul suo profilo Twitter. (Rin)