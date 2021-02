Mar Cinese Meridionale: due portaerei Usa conducono esercitazioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi d'attacco di due portaerei della Marina militare degli Stati Uniti, la Uss Theodore Roosevelt e la Uss Nimitz, hanno intrapreso una manovra combinata nel Mar Cinese Meridionale, teatro delle rivendicazioni territoriali della Cina. Le unità navali sono impegnate in "una serie di esercitazioni congiunte, tese a incrementare l'interoperabilità tra i sistemi e le capacità di comando e controllo", secondo un comunicato diffuso dal Comando delle Forze armate Usa per l'Indo-Pacifico. Le esercitazioni, le prime svolte congiuntamente dalle due portaerei dal luglio del 2020, giungono dopo il passaggio del cacciatorpediniere John McCain al largo delle isole Paracelso, la cui sovranità è rivendicata dalla Cina. Un passaggio che Pechino ha condannato duramente attraverso il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui si è trattato di una "dimostrazione di forza" che non contribuirà ad agevolare la pace e la stabilità regionali. "La Cina continuerà ad adottare le misure necessarie a salvaguardare con fermezza la propria sovranità nazionale e la sicurezza, e a lavorare con i Paesi della regione per salvaguardare la cape e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale", ha dichiarato il portavoce. Il mese scorso la Marina Usa ha contestato la continua presenza di velivoli militari cinesi sil Mar Cinese Meridionale, e in particolare attorno a Taiwan, definendoli dimostrazione di una linea "destabilizzante e aggressiva", pur negando che tali manovre costituiscano una minaccia per i gruppi da battaglia delle portaerei statunitensi. (Nys)