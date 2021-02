Idustria: Coldiretti, resiste solo produzione alimentare che diventa prima ricchezza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 resiste solo la produzione alimentare che fa segnare una flessione di appena il 2,5 per cento rispetto al pesante crollo a doppia cifra registrato nel resto delle attività manifatturiere. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi all’andamento della produzione industriale che nel 2020 evidenzia un preoccupante calo del 11,4 per cento rispetto all’anno precedente. Al contrario degli altri settori simbolo del Made in Italy come il tessile (-28,5 per cento) e automotive (-18,3 per cento), che registrano taglia drammatici, tiene la produzione delle imprese del comparto alimentare che – sottolinea la Coldiretti in una nota – diventa così la prima ricchezza del Paese con un valore di filiera, dai campi agli scaffali che supera i 538 miliardi. (segue) (Com)