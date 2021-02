Idustria: Coldiretti, resiste solo produzione alimentare che diventa prima ricchezza Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un risultato ottenuto grazie al record storico per il Made in Italy sulle tavole di tutto il mondo dove nonostante la pandemia Covid si registra – precisa la Coldiretti – un andamento positivo con un aumento dell'1,4 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente. All'estero con il lockdown i consumatori stranieri non hanno fatto mancare la presenza dei prodotti più tradizionali dell'alimentare Made in Italy che mostra una grande capacità di resilienza nonostante le difficoltà degli operatori e dell'economia. La crescita della domanda di cibi e bevande all'estero è trainata dalla Germania (+5,5 per cento) che è il primo partner dell'Italia seguita dagli Usa (+5,2 per cento) nonostante i dazi che hanno colpito i prodotti più significativi, sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nei primi undici mesi del 2020.