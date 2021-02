Idustria: Coldiretti, resiste solo produzione alimentare che diventa prima ricchezza Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piu’ difficile la situazione sul mercato interno dove a pesare sono le chiusure di bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi che rappresentano circa 1/3 della spesa alimentare degli italiani. Complessivamente nel 2020 la ristorazione ha quasi dimezzato il fatturato (-48 per cento) per una perdita complessiva di circa 41 miliardi di euro, secondo le stime Coldiretti che sottolinea l’importanza ora di valutare la possibilità in zona gialla di apertura serale che rappresenta l’80 per cento del fatturato dei ristoranti anche alla luce – conclude la Coldiretti – del progredire delle vaccinazioni e delle importanti misure di sicurezza adottata, quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso. (Com)