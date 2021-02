Sardegna: traffico di farmaci illegali nel mondo del culturismo, due arresti e cinque denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone arrestate e altre cinque denunciate in stato di libertà con l'accusa di detenzione di stupefacente (nandrolone, cocaina e marijuana), possesso di sostanze non commercializzabili sul territorio nazionale, nonché per averne fatto uso in funzione di gare agonistiche. E' il risultato di un'operazione dei Carabinieri del Nas di Cagliari che hanno smantellato un grosso traffico di sostanze dopanti e anabolizzanti in Sardegna da oltre 85 mila euro. L'indagine ha portato all' esecuzione di una serie di perquisizioni personali e domiciliari che hanno consentito di disarticolare un consolidato sistema finalizzato al traffico di sostanze dopanti e anabolizzanti, anche a effetto stupefacente, operativo su tutto il territorio regionale e con legami commerciali anche all'estero. Le indagini dei militari sono partite da un sequestro di farmaci anabolizzanti compiuto nel 2020 trovati in possesso di un persona coinvolta nel mondo del culturismo, usati da lui in vista di alcuni concorsi agonistici nel settore. I reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Cagliari nei confronti dei sette indagati è di "traffico clandestino di farmaci ad azione anabolizzante e stupefacente al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" e "ricettazione". (segue) (Rsc)