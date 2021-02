Sardegna: traffico di farmaci illegali nel mondo del culturismo, due arresti e cinque denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indagati, secondo gli investigatori, avrebbero commercializzato tali sostanze ed esercitato la professione medica senza averne titolo e prescritto programmi alimentari e terapie mediche a numerosi atleti. Secondo la ricostruzione fatta dai Carabinieri del Nas, le sostanze dopanti, illecitamente importate dall'estero in Italia, venivano commercializzate in tutta la Sardegna, per poi essere destinate ad altri venditori e a sportivi ed atleti che le assumevano per migliorare le proprie prestazioni in occasione delle gare agonistiche. Complessivamente sono state sequestrate 252 fiale di nandrolone, sostanza ad azione anabolizzante e stupefacente, 378 fiale di sostanze anabolizzanti di varie specialità medicinali, 6.300 compresse, vari dispositivi per l'inoculamento, 10 grammi di cocaina e 110 di marijuana e materiale vario per il taglio ed il confezionamento e 13 mila euro in contanti. (Rsc)