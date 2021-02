© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un riformatore vero che non dimenticheremo. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ricorda Franco Marini, ex presidente del Senato deceduto questa notte in una clinica romana. “Un ricordo affettuoso di Franco Marini. Uomo di riconosciuta tempra morale e politica, grande figura di sindacalista, democristiano e popolare”, ha scritto Guerini, inviando anche un abbraccio ai familiari di Marini. (Res)