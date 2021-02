Medio Oriente: il Marocco lancia l'allarme sulla divisione tra i paesi arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Marocco, Naser Bourita, ha avvertito dei pericoli interni ed esterni volti a dividere i paesi arabi, chiedendo una mobilitazione per far fronte a questi piani, durante la riunione di emergenza dei suoi omologhi della Lega araba di ieri. "Seguendo la visione di Re Mohammed VI di un'azione araba comune basata sull'importanza di un'analisi oggettiva e imparziale della realtà araba, è importante mettere in guardia contro i rischi interni ed esterni che mirano a dividere i paesi arabi, al fine di suscitare la mobilitazione e determinazione ad affrontare questi piani e in tal modo riabilitare il potere decisionale arabo e tracciare i contorni di un futuro che soddisfi le aspirazioni dei nostri popoli per lo sviluppo (...), nel quadro del piena rispetto dell'integrità territoriale e la sovranità nazionale dei Paesi arabi", ha sottolineato ieri Bourita durante la riunione di emergenza dei ministri degli Esteri arabi organizzata in videoconferenza. (Mar)