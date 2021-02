Libano: Covid, sondaggio, solo il 31 per cento della popolazione vuole essere vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 31 per cento della popolazione libanese vuole ricevere il vaccino contro il Covid-19, mentre il 38 per cento si rifiuta di farselo somministrare e il rimanente 31 per cento non ha ancora preso una decisione. Secondo il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat", è quanto emerge da un sondaggio realizzato dalla società Information international, su un campione di 500 persone di varie età e distribuite tra varie regioni del Paese. Ieri il Libano ha avviato un allentamento graduale dell’ultima serrata totale, imposta lo scorso 13 gennaio, nonostante i numeri dei contagi siano ancora elevati (solo ieri il Paese ha registrato 2.063 nuovi casi e 61 nuovi decessi). Le autorità fanno particolare affidamento sulla somministrazione dei vaccini: come ha affermato Assem Araji, deputato e presidente della commissione Salute del parlamento di Beirut, il vaccino “è la soluzione e la garanzia per impedire la diffusione del coronavirus, non solo in Libano, ma in tutto il mondo”. (Res)