Marini: Zingaretti, punto di riferimento, ha combattuto per Italia più giusta

- "Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa del futuro e dei diritti dei lavoratori. Protagonista e guida dei cattolici democratici, è stato, davvero per tutti, un esempio e un punto di riferimento per il suo pensiero e per la sua voce libera e autorevole". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, commentando la notizia della morte a 87 anni dell'ex presidente del Senato. "Tra i fondatori del Partito Democratico, ha combattuto per rafforzare la democrazia e per un’Italia più giusta. Siamo tutti più soli", ha aggiunto. (Rim)