Cina: Covid, da oggi avvio alla vaccinazione a Macao

- La Regione amministrativa speciale di Macao ha iniziato oggi la vaccinazione contro il coronavirus con vaccini prodotti nella Cina continentale. Lo ha annunciato oggi il capo esecutivo di Macao, Ho Iat Seng, che è stato anche il primo a essere vaccinato. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua", sono stati vaccinati anche diversi funzionari del governo, insieme a rappresentanti di gruppi prioritari tra cui lavoratori in prima linea nell'emergenza sanitaria e altri ad alto rischio in termini di esposizione professionale, tra cui personale di polizia, delle dogane, di alberghi e aeroporti. Queste persone riceveranno la seconda dose del vaccino dopo tre o quattro settimane. "I funzionari del governo hanno accolto l'iniziativa di vaccinarsi nel tentativo di trasmettere la loro fiducia nei vaccini", ha detto Ao Ieong U, segretario per gli Affari sociali e la cultura di Macao invitando i residenti alla vaccinazione. Il primo lotto di vaccini anti-Covid inattivati prodotti nella Cina continentale è stato consegnato sabato. Ieri, 8 febbraio, Macao ha aperto al pubblico il sistema di prenotazione per la vaccinazione.(Cip)