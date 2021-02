Repubblica Ceca: gruppi parlamentari iniziano a discutere modifica alla legge elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Repubblica Ceca ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge elettorale, in una maniera che potrebbe avvantaggiare le formazioni politiche minori. La Corte ha dichiarato incostituzionale le soglie di sbarramento per le coalizioni alla Camera dei deputati, ovvero quella del 10 per cento per le coalizioni di due partiti, del 15 per quelle di tre e del 20 per cento per le coalizioni composte da quattro o più forze politiche. Viene fatta salva la soglia di sbarramento del 5 per cento per le singole formazioni e per le coalizioni. La Corte ha dichiarato incostituzionali anche le norme che determinano disparità nella distribuzione dei seggi in alcune circoscrizioni regionali rispetto ad altre e la formula elettorale, che in Repubblica Ceca è il metodo d'Hondt. La questione di costituzionalità era stata sollevata da 21 senatori di vari gruppi parlamentari. L'organo non ha disposto un'efficacia dilazionata della sentenza, il che vuole dire che questa produrrà i suoi effetti sulle elezioni parlamentari del prossimo ottobre. (Vap)