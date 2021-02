Sardegna: prevista per oggi la consegna delle prime dosi del vaccina AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa per oggi in Sardegna la consegna di settemila dosi dei vaccino targato AstraZeneca necessarie per procedere alle prime immunizzazioni previste nella Fase 3 solo sugli under 55: personale delle scuole, forze armate e di polizia, penitenziari e altri luoghi di comunità, altri servizi essenziali. Il 50 per cento delle fiale verrà conservato per garantire il richiamo in caso di ritardi nelle future consegne. Secondo il calendario della struttura commissariale dovrebbero essere inviate nell'Isola il 2,7 per cento delle 5,3 milioni di dosi in arrivo in Italia entro marzo. In settimana saranno recapitate anche 14.040 dosi di vaccino Pfizer e 3.600 di Moderna che saranno destinate, invece, a quanti restano da vaccinare tra il personale socio-sanitario e dipendenti e pazienti delle Rsa. (Rsc)