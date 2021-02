Taiwan: presidente Tsai, chiave per mantenere la pace nello Stretto "è nelle mani d Pechino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiave per mantenere la pace attraverso lo Stretto di Taiwan è nelle mani della Cina. Lo ha dichiarato oggi la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, che ha ribadito la volontà della sua amministrazione di impegnarsi in un "dialogo significativo" con Pechino a parità di condizioni. La presidente ha fatto le sue osservazioni durante un incontro di alti funzionari della sicurezza nazionale tenutosi questa mattina nell'ufficio presidenziale in vista del Capodanno lunare. Tsai ha affermato che Taipei è sempre disposta a promuovere un dialogo significativo attraverso lo Stretto sulla base di un piano di parità "fintanto che Pechino è disposta a risolvere gli antagonismi". Tsai ha notato, tuttavia, che il mantenimento della pace attraverso lo Stretto non è responsabilità solo di Taiwan poiché "la chiave è anche nelle mani della Cina". "La storia ha dimostrato che flettere i muscoli in ambito militare verso Taiwan farà ben poco per migliorare le relazioni attraverso lo Stretto", ha spiegato Tsai, riferendosi al continuo dispiegamento di aerei militari nella zona di identificazione della difesa aerea taiwanese e attraverso la linea mediana dello Stretto. Durante l'incontro, la presidente ha affermato che le relazioni di Taiwan con il suo più importante alleato, gli Stati Uniti, sono rimaste solide nonostante il cambiamento delle amministrazioni statunitensi il mese scorso. Tsai ha spiegato che la sua squadra per la sicurezza nazionale lavorerà a stretto contatto con la nuova amministrazione Biden per migliorare gli scambi bilaterali su vari fronti, in particolare sul commercio.(Cip)