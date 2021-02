© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appezzamento di terreno, vicino al frantoio Colonnelli, è andato in fiamme nella notte ad Aprilia, in provincia di Roma. Le fiamme, che si sono sviluppate poco prima delle 23 di ieri sera, sarebbero partite da un mucchio di sterpaglie abbandonate, tuttavia le cause del rogo al momento sono imprecisate Sul posto i vigili del fuoco e la polizia del commissariato di Velletri. (Rer)