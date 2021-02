Marini: Fassina (Leu), integerrimo uomo delle istituzioni leader dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un intenso dolore la morte di Franco Marini. È stato uno storico leader del movimento cattolico dei lavoratori, un grande dirigente politico e un integerrimo uomo delle istituzioni". Così in una nota Stefano Fassina, deputato Leu, che aggiunge: "Dal primo incontro con lui al Pd, è stato per me un maestro, una delle figure che ha dato senso culturale e politico al Partito Democratico. Mi mancherei Franco, ci mancherai. Un grande abbraccio alla sua famiglia, ai suoi amici e amiche di vita e di sindacato", conclude. (Rin)