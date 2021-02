© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appartamento è andato in fiamme, dopo la mezzanotte, in via Monte Petrella nel quartiere Tufello di Roma. A prendere fuoco la porta e il corridoio dell'abitazione al secondo piano. Al momento dell'intervento dei vigili del fuoco e della polizia del commissariato di Fidene nella casa non c'era nessuno. L'appartamento è stato dichiarato inagibile, non si sono registrati nè feriti, nè intossicati. (Rer)