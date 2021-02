© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi Franco Marini ci lascia, ma mai dimenticheremo le battaglie che ha combattuto per rendere più forte la democrazia e difendere i valori della Costituzione". Lo afferma in una nota il segretario del Pd di Roma, Andrea Casu. "Un immenso dolore che colpisce al cuore dove coltiveremo il ricordo dei momenti trascorsi insieme, sempre indimenticabili”, conclude. (Com)