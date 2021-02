Roma: rubano motorini e li rivendono a pezzi online, due fermati a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scandagliando i social e le varie piattaforme di vendita online tra privati, la polizia ha individuato due ragazzi che vendevano a pezzi i motorini rubati. Durante un'indagine i poliziotti del commissariato Casilino hanno riconosciuto una vecchia conoscenza che vendeva su internet le parti di uno scooter rubato qualche giorno prima. Gli agenti quindi si sono appostati vicino a un garage di via dell'Archeologia e hanno visto arrivare il sospetto, tra l'altro già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in compagnia di un altro ragazzo, a bordo di un motorino Sh 150. A quel punto la polizia è intervenuta bloccando i due giovani. Lo scooter era stato appena rubato nella zona del Colosseo. Le perquisizioni successive hanno permesso di recuperare quattro caschi, vari arnesi atti allo scasso, in particolare un ponticello elettrico usato per far accendere le moto senza la loro chiave, e decine di chiavi di ciclomotori, per lo più marca Honda. Al termine della procedura di identificazione i due giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e lo scooter rubato è stato restituito al proprietario. (Rer)